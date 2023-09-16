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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مركز الاستشارات الهندسية: الصعيد له نصيب الأسد من مشروعات البنية الأساسية| شاهد

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد الصادق، مدير مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية جامعة حلوان، إن الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة بمشروعات البنية الأساسية ويأتي على رأسها الطرق، متابعًا أن مشروعات البنية الأساسية تحتاج إلى تكلفة كبيرة؛ ولكن هذه التكلفة ستجني الدولة ثمارها من خلال جذب الاستثمارات المختلفة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي .
 

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وأضاف “الصادق” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن المشروع القومي للطرق الذي بدأ في عام 2014 تم من خلال إنشاء 7000 كم، بجانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة العديد من الطرق والتي لا يقل حجمها عن نفس الأطوال، مشيرًا إلى أن اليوم البنية الأساسية للطرق أصبحت 30 ألف كم.
 

الصعيد له نصيب الأسد من مشروعات البنية الأساسية
 

وتابع مدير مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية جامعة حلوان أن نصيب الصعيد من هذه المشروعات بيمثل نصيب الأسد ـ على حد تعبيره ـ وذلك بعد معاناة الصعيد من فترات طويلة من التهميش، مضيفًا أنه تم إنشاء عددًا كبيرًا من محاور النيل في الصعيد، حيث قامت الدولة بوضع خطة من أجل تقليل المسافات البينية لـ 25 كم بدلًا من 100 كم، مؤكدًا أن الدولة في طريقها حاليًا لإنهاء الخطة بالكامل.

السيسي مشروعات البنية الأساسية الصعيد الرئيس السيسي المشروع القومى للطرق

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