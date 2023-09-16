هل ذنب سيد عبدالحفيظ.. أم صفقات "فشنك"؟| جماهير الأهلي تفتح النار بعد خسارة السوبر الإفريقي.. عقوبات مغلظة للاعبين

السوبر الإفريقي.. خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقب بطولة السوبر الإفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة.

وفتحت جماهير النادي الأهلي النيران علي الفريق، عقب هزيمة الأهلي لقب بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وارجعوا سبب الهزيمة إلي رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مع وجود صفقات النادي الأهلي الجديدة.

خطأ سيد عبد الحفيظ

وارجعت جماهير القلعة الحمراء، سبب خسارة الأهلي لقب بطولة السوبر الإفريقي، رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق، وأنه كان يقدم للفريق أفضل ما عنده، ويتصدي لأي أخطاء تحكيمية أو أخطاء فنية من قبل لاعيبة الأهلي داخل المباراة.

وتصدر اسم سيد عبد الحفيظ، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلقت رواد السوشيال ميديا وجماهير النادي الأهلي علي خسارة الأهلي لقب بطولة السوبر الإفريقي، والسبب لعدم اعتراض الجهاز الفني علي الاجراءات التحكيمية في المباراة.

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مقارنة مع خالد بيبو وذنب سيد عبد الحفيظ

وعلق الكابتن إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، علي خسارة النادي الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري، خلال تصريحات تليفزيونية، وقال: “فين الاعتراضات على الحكم من الجهاز الفني بسبب في تضييع الوقت مفيش حد”.

وعقب إبراهيم سعيد أن الكابتن سيد عبد الحفيظ كان مميزًا في تلك المواقف، وأشار: "مش عايز كابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يزعل مني لأنه ما ظهرش حتى على الخط خلال لقاء، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان في نقطة الاعتراض مميز وصايع بلغة الكورة، بخلاف أن لعيبة النادي الأهلي سهلت للحكم أن يتعامل بالشكل دا".

كما علق الإعلامي خالد الغندور، علي خسارة النادي الأهلي لقب السوبر الافريقي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وكتب: "مصر خسرت من تونس والاهلي خسر السوبر علي ملعبه كإنه في القاهرة وبن شيخة تفوق علي كولر وهدف كهربا سليم وضربة جزاء لم تحتسب وذنب سيد عبد الحفيظ".

منشور خالد الغندور

خطأ صلاح محسن عدم مسئولية

وعلقت جماهير النادي الأهلي علي أداء اللاعب صلاح محسن، في مباراة السوبر الافريقي مساء أمس، والتي انتهت بخسارة الأهلي للقب بطولة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وتتويجه باللقب.

وتصدر اسم صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي قائمة تريند الاكثر تداوًلا عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وهاجمت جماهير الاهلي أداء صلاح محسن في مباراة السوبر الافريقي، وأدائه الضعيف في المباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

كما علق رامي ربيع، مهاجم الأهلي السابق، علي أداء اللاعب صلاح محسن عبر فضائية "صدى البلد"، وقال: "لازم صلاح محسن يغير من شخصيته في الملعب، مينفعش في نهائي زي ده وكل العالم شايفك تعمل باص بالكعب، اللي عمله عدم مسؤولية وإهمال واستهتار في الكورة".

إمام عاشور صفقة "فشنك"

واتجهت كافة الأنظار إلي اللاعب إمام عاشور، صفقة النادي الأهلي الجديدة، وانتظرت جماهير القلعة الحمراء أداء وابداع إمام عاشور في مباراة السوبر الإفريقي، خاصة كونه اللقاء الأول له عقب انضمامه لصفوف النادي الأهلي.

ولكن وقع إمام عاشور في مرمي انتقادات جماهير الأهلي، عقب خسارة لقب السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وتصدر أسمه التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهاجمت جماهير النادي الأهلي إمام عاشور بسبب أدائه في مباراة السوبر الإفريقي، وأنه فشل في أول مباراة له وخصوصًا كونها مباراة ذات أهمية، ووصف جماهير النادي الاهلي صفقة إمام عاشور كونها "اكتر صفقة نيمتنا معيطين".

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أول قرار من الأهلي عقب خسارة السوبر الإفريقي

وقررت إدارة النادي الأهلي، توقيع عقوبات مالية علي لاعيبة الفريق، عقب خسارة لقب بطولة السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة.

ويتم خصم العقوبة المالية من مستحقات لاعيبة النادي الأهلي، وفقًا للائحة الفريق حال خسارة أي بطولة.