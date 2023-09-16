العتال يكشف مصير غرامة شيكابالا لرفع القيد وعلاقته بمسئول الأهلي

أكد هاني العتال، نائب رئيس الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، أن الفترة المقبلة صعبة على كل المقاييس.

وتابع: “الزمالك يعاني من أزمة في القيد، وهناك رموز نجحت في توفير جزء من المبلغ الخاص بغرامة سبورتنج لشبونة الخاصة بمحمود عبدالرازق ”شيكابالا"، لكن المبلغ لم يكتمل، أتمنى أن ترفع عقوبة إيقاف القيد في يناير المقبل، وتوفير كافة احتياجات الفريق".

وعن علاقته بمحمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي، الذي قام بدعمه عبر حسابه الشخصي، قال: "الجارحي صديقي، والرياضة منافسة شريفة وليست صراعا، الطبيعي أن تسود الروح الرياضية، والعلاقات الطيبة مهمة بين الأندية، كي تكون قدوة للآخرين".

وقال العتال : "الجميع داخل الزمالك أسرة واحدة، المنافسة شريفة في الانتخابات، أعضاء الجمعية العمومية يستطيعون اختيار المجلس الأصلح لقيادة النادي، وتعجبني العلاقة الجيدة بين جميع المرشحين".



وأكمل: "دعم الفريق الكروي مهم بكل تأكيد، لكن هناك عدة ملفات يجب حلها أولا، مثل أزمة الضرائب والحجز على أرصدة النادي".