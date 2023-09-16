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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. تكليف وكلاء جدد في 6 كليات بـ جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قرارات بتكليف وكلاء  جدد بعدد ٦ كليات بالجامعة وهم الآداب، الطب البيطري، الصيدلة، الحقوق والحاسبات والذكاء الاصطناعي الزراعة.

وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعليمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح "النعماني" انه بكلية الآداب تم تكليف كلاً من الدكتور محمود السيد مراد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد الباسط أحمد وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه ذكي وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

وبكلية الزراعة تم صدور قراراً بتكليف الدكتور زينهم شيخون وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هاني أحمد فؤاد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام.

وبكلية الصيدلة تم تكليف الدكتور ممدوح فوزي قائماً بعمل وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجانب عمله، وتكليف الدكتور محمد جمال الدين قائماً بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عام.

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وبالنسبة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فتم صدور قرار بتجديد تكليف الدكتور أحمد محمد عبد الحكيم وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تكليف الدكتور حمدي السيد حسن قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام.

وبكلية الطب البيطري تم تجديد تكليف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتجديد تكليف الدكتورة إيمان مختار وكيلاً للدراسات العليا والبحوث، وتكليف الدكتور أحمد محمد السيد قائماً بعمل مدير المستشفي البيطري، وذلك لمدة عام.

وبالنسبة لكلية الحقوق فتم صدور قراراً بتكليف الدكتور صبري جلبي احمد مشرفاً علي وكالة الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة عام او لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية أيهما أقرب.

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