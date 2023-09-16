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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مصطفى بكري في ضيافة جامعة سوهاج .. غدا

صدى البلد

تستضيف جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة غداً، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة "الأسبوع"، وعضو مجلس النواب، ومقدم برنامج حقائق وأسرار بقناة صدي البلد، وذلك للمشاركة في ندوة تثقيفية بعنوان "الموقف الراهن والتحديات التي تواجه مصر"، وذلك في إطار حملات التوعية المجتمعية التي تنفذها الجامعة لأبنائها الطلاب.

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جامعة سوهاج

وسوف تبدأ فعاليات الندوة في تمام الساعة ١٠ صباحاً، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات، عدد من أعضاء هيئة التدريس و الطلاب

والمركز الإعلامي للجامعة إذ يتشرف بدعوة  ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للحضور والمشاركة في فعاليات الندوة.

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