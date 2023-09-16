التموين: طرح حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات بتخفيضات 30%

أفادت فضائية دي ام سي في تقرير بثته حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي الشريف اكثر من ١٣٠٠ مجمع استهلاكي بتخفيضات تصل إلى ٣٠ %.

ضخ كميات كبيرة من حلاوة المولد بالمجمعات الأستهلاكية تصل ل 30%

وبالتقاء مراسلة دى أم سي من أحد المجمعات الإستهلاكية بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتوزيع الحلويات وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل تخفيضات تصل ل ٣٠% وضخ كميات كبيرة لحلويات المولد بالمجمعات الإستهلاكية.

وبالالتقاء بالدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تم طرح حلوى الولد النبوي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق والتي تبدأ من ٥٠ إلى ٨٥ و ١٠٠ جنيه كلا وفقا لاحتياجاته.

ووجه وزير التموين للشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح كل هذه الحلويات فى مجمعات الإستهلاكية، مضيفا إلى أن هناك بعض الشركات التي شاركت في معرض أهلا مدارس لديها جزء خاص بحلوى المولد النوبي الشريف.