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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عضوة لجنة الدفاع عن سيدة فاقوس: المتهمة تعاني من ضلالات الاضطهاد

المتهمة أمام المحكمة
المتهمة أمام المحكمة

قالت إحدى عضوات اللجنة النفسية فى محاكمة المتهمة بإنهاء حياة طفلها وتناول أجزاء من جسده بفاقوس، أثناء مناقشة النيابة العامة أعضاء اللجنة الخماسية ان المتهمة تعانى من ضلالات الاضطهاد، وهى عبارة عن فكرة خاطئة يخضع لها المريض لا علاقة لها بأى مرض، ويصدقها تماما.

وأضافت أنه بمناقشة المتهمة استدلت اللجنة بموقف قامت فيه المتهمة بحفر حفرة واستدرجت جارتها للمنزل وطلبت ان تدفنها هى وطفلها وقالت لجارتها ان الطفل سيصحو من الموت وانه تم ذبحه من قبل وعاد من الموت.

وقالت عضو اللجنة ان من ضمن ما يسيطر عليها من سلوك مرضى ان المتهمة من ضمن ما تعانيه من خلل هو تقبلها لفعلتها مع رفضها اتهامها بالجنون وعدم ادراكها بشاعة فعلتها التى قامت بها.

واوضحت ان ما تراه اللجنة فى حالة المتهمة هو تشابه اعراضها مع اعراض الاضطراب الذهانى وهو انكار المرض العقلى ، مؤكدا ان اللجنة اعتمدت فى تقييمها اراىها وفحوصاتها وليس على اقوال المتهمة

كانت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة  المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري استأنفت جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وطهيه وتناول اجزاء من جسده الي وذلك بمناقشة اللجنتين الثلاثية والخماسية في تقاريرهم.

وظهرت الأم المتهمه بالتخلص من نجلها وتقطيع اجزاء من جسده امام هيئة محكمة جنايات الزقازيق متماسكة قائلة..انا مش مجنونة هتبوظو سمعتي في إشارة منها الي انها تخشي علي نفسها من ان يتم اطلاق لقب مجنونة عليها.

ووقف الام المتهمه امام هيئة محكمة جنايات الزقازيق اثناء مناقشة رجال النيابة العامة للجنة الخماسية والثلاثية في قرارهم السابق.

فيما طالب دفاع بالحق المدني برد هئية المحكمة وبدءت هيئة المحكمة بمناقشة النيابة العامة أعضاء اللجنة الخماسية في قرارهم ومن المقرر الآن مناقشة أعضاء اللجنة الخماسية.

كان موقع صدى البلد حصل علي التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمه بقتل نجلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهوه وتناولها حيث تبين انها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها جريمتها.

فيما جاء قرار اللجنة كما يلي..

من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

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إرتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

كانت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري قررت تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة، وذلك لجلسة 22 أغسطس لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي.

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