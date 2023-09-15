بتكلفة 64 مليون جنيه.. 6 مشروعات خدمية وتنموية في ديرب نجم بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ افتتاح 6 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 64 مليون و 200 ألف جنيه بمركز ديرب نجم بقطاعات ( الشباب والرياضة - الكهرباء ) جاهزين للافتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من انشاء ملعب خماسي بمركز شباب ابو متنا بتكلفة 1 مليون و800 الف جنيه واحلال ملعب مركز شباب جميزة بني عمرو بتكلفة 4 مليون جنيه وإنشاء مبني إداري بمركز شباب الصانية بتكلفه 1 مليون و400 الف جنيه وإنشاء حمام سباحه بمركز شباب ديرب نجم بتكلفة 8 مليون جنيه وإنشاء حمام سباحة بنادي ديرب نجم بتكلفة 4 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من أعمال إنشاء موزع منشأة صهبرة بتكلفة 45 مليون جنيه.