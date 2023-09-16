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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في بني سويف عددا من المشروعات القومية، وعددا من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، كما أجرى زيارة إلى أهالي قرية سدس الأمراء، كما قدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا.

وخلال جولة الرئيس السيسي، استجاب، لطلب سيدة بزيارة مسكنها في قرية سدس الأمراء، بمحافظة بني سويف، فيما أعرب أحد المواطنين للرئيس السيسي،عن فرحته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي  بقرية سديس الأمراء،  قائلا :" أقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك أبدا أنت البركة بتاعتنا وإنتا اللي حييت الدولة، متحرمش منك يا ريس" وتم أخذ لقطات تصويرية مع المواطن تلبية لندائه.

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8 قرارات رئاسية للمعاشات والأجور

وبدأ الرئيس السيسي الافتتاح بالوقوف دقيق حدادا على أرواح ضحايا إعصار ليبيا، مؤكدا أن مصر لم تتدخر جهدا للتخفيف من آثار الأزمات العالمية وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسبب في تفاقم آثار الأزمات العالمية.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الحوافز والهدايا، التي من شأنها التخفيف عن آثار تداعيات الأزمات العالمية، وجاءت هدايا الرئيس كالتالي:

  • زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام.
  • زيادة الحد الأني للدرجة السادسة 4000 جنيه بدلا من 3500 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الاعمال العام.
  • رفع حد الاعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري الدولي والهيئات الاقتصادية لقطاع الأعمال العام.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.
  • مضاعفة استثنائية للمستفيدين من المعاشات لتصبح 600 بجلا من 500 لإجمالي 11 مليون مواطن.
  • سرعة تطبيق بدل التكنولوجيا للصحفيين المقدين بالنقابة والمخصصات ذات الشأن بالموازنة العامة.
  • قيام البنك الزراعي المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

السيسي : زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300

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السيسي يشكر المصريين

ووجه الرئيس السيسي، التحية للمواطنين وأهالي بني سويف، قائلا: استهل حديثي اليوم بتقديم تحيه تقدير واعتزاز لكل المصرين الذين يثبتون كل يوم أنهم أبناء حضارة عريقة وأمة فاضلة، موضحا أن هذه التحية واجبة لكل مصري ومصرية، يعملون بتحدي وإخلاص لمواجهة التحديات من أجل مصرنا العزيزة الغالية.

وأكمل: أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل والأمان والاستقرار.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ من الإيمان الصادق وقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره”.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته خلال افتتاح عددًا من المشروعات التنموية ببني سويف أن الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه ولهذا كانت الاستجابة فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية، وتم التوجيه بتنفيذها.

السيسي 8 قرارات رئاسية المعاشات زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة الأجور

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زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

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