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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بنى سويف خير مثال| برلماني: الرئيس السيسي أعاد الصعيد لخريطة التنمية

النائب عمرو القطامى،
النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد الصعيد لخريطة التنمية مرة أخرى، ورفع التهميش عن بعض المحافظات التى ظلت تعانى لسنوات طويلة من التهميش والإهمال، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريحاته اليوم،  أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعكس اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد، وأن الصعيد يحظى على النصيب الأكبر من خطة التنمية ورؤية مصر 2030 وذلك من خلال مشروعات على أرض الواقع ولم يعد الأمر مجرد خطط على الورق فقط.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التنمية الشاملة التي تشهدها محافظات الجمهورية تستهدف الوصول للجمهورية الجديدة، ففى الوقت الذى نشهد تحديات الدولة المصرية عازمة على المضى قدما نحو الوفاء بالاستحقاقات وتنفيذ المشروعات القومية يسير وفقا لجدول زمنى ، فى الوقت الذى يشهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتماما كبيرا، ومن ثم العمل يسير جنبا إلى جنب فى مختلف الملفات والقطاعات، مؤكدا أن "حياة كريمة" من أهم المبادرات التنموية التي شهدتها الدولة المصرية لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة الصعيد الحماية الاجتماعية مشروعات بني سويف

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