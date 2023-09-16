عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تتوج بذهبية فرق السيدات في بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بلتوانيا

صدى البلد

توجت مصر بذهبية منافسات الفرق ناشئات في بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث تحت 21 عامًا والمقامة خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي الليتوانية.

وأحرزت مصر المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 4070 نقطة وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب بولندا برصيد 4007 نقطة ثم ألمانيا في المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 3964 نقطة.

ومثل مصر في منافسات نهائي فردي الناشئات كلا من زينة عامر وملك إسماعيل وأميرة قنديل وفريدة خليل.

واحتلت ملك إسماعيل المركز الرابع في منافسات الفردي برصيد 1358 نقطة وجاءت زينة عامر في المركز السادس برصيد 1359 نقطة ثم أميرة قنديل في المركز التاسع برصيد 1326 نقطة و فريدة خليل في المركز العاشر برصيد 1325نقطة.

وتضم قائمة المنتخب المصري 4 لاعبين، وهم “محمـد الجنـدى ومعتـز وائـل ومـازن طـارق ومحمـد حسـام”، وتشهد قائمة الفتيات مشاركة الرباعي “ملـك إسماعيل وأميـره قنـديـل وفريدة أبو هاشم وزينة عامر”.


ويترأس البعثة المهندس عمـرو شمـس، وتضم يـاســر حفنـي المستشار الفني ومدير الرياضي، وعمـــرو سـيــد المدير الفني، ومـؤمـن سيــد المدير الفني للسلاح، ومحمـد العسـال المدير الفني للسلاح، وديفيـد عادل المدير الفني للسلاح، وعبد الرحمن عادل المدير الفني للسلاح، وإبـراهيـم سكـــر المدير الفني للرماية، وهشــام سليمـان المدير الفني للضاحية والدكتور محسن حسني للعلاج الطبيعي والتدليك.

وافتتحت مصر منافسات البطولة بذهبية تتابع السيدات عن طريق الزوجي المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم.

كانت مصر قد حققت ميداليتين بواقع ذهبية وفضية في النسخة الماضية من بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في بـولنــــدا 2022 .

وتوج الفريق المكون من (محمـد الجنـدي – معتـز وائل – عمـر وائـل) بذهبيــة ‏ الفـرق، واحرز محمــد الجنــدي فضيـــة الفردي فيما حصل الفريق المكون من (يـوسـف قـرنـي – اميرة قنديل) علـى المركـز الـرابـع ‏ فى التتابع المختلـط.

الخماسي الحديث البرونزية العالم للناشئين المركز الأول والميدالية الذهبية المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

موضوعات متعلقة

مصادرة 256 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالغربية

ترشيحاتنا

بولندا تعلن حظر دخول السيارات الروسية للبلاد .. ما القصة؟

فرمان من السيسي.. تفاصيل مضاعفة علاوة الغلاء وهذه الفئات تستفيد من القرار

الرئيس السيسي: أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات

بحث ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات بمؤتمر وزراء الداخلية العرب 18 سبتمبر

تخفف عن كاهل المواطن .. كتلة الحوار ترحب بقرارات الرئيس السيسي

السودان تعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

فيديو

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ