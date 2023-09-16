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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق وذعر وطوارئ في أمريكا خوفا من العاصفة "لي"

إعصار
إعصار

يستعد سكان نيو إنجلاند لوصول الإعصار "لي"، في وقت استمرت فيه العاصفة في الاتجاه نحو الركن الشمالي الشرقي للولايات المتحدة منذ مساء الجمعة، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأأمريكية.


أظهرت آخر التقارير من المركز الوطني للأعاصير (NHC) أن لي تصل سرعة الرياح معه إلى 80 ميلاً في الساعة بينما يتجه نحو الشمال الشرقي بسرعة 20 ميلاً في الساعة اعتبارًا من الساعة 8 مساءً منذ يوم أمس الجمعة.


يتوقع خبراء الأرصاد أن تصل العاصفة إلى اليابسة بالقرب من نوفا سكوتيا في وقت ما بعد ظهر يوم السبت بتوقيت أمريكا ، أي بعد نحو 3ساعات.

ومن الممكن أن يصاحب العاصفة أمطار غزيرة وهبوب رياح وفيضانات. 


تم وضع أجزاء من ماساتشوستس ونيو هامبشاير وجزء كبير من ولاية ماين تحت حالة الطوارئ خوفا من عاصفة استوائية، مع سرعة رياح محتملة تصل إلى 69 ميلاً في الساعة وارتفاع أمواج يتراوح ما بين من 14 إلى 19 قدمًا على طول الساحل.

 

ويمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة أيضًا إلى حدوث فيضانات يوم السبت في أجزاء من شرق ولاية ماين، وكذلك في نيو برونزويك ونوفا سكوتيا في جنوب شرق كندا.


وحذر المركز الوطني للأعاصير السكان من أن الظروف الجوية من المحتمل أن تتسبب في سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي  في المناطق المتضررة.


وأعلنت حاكمة ولاية مين جانيت ميلز حالة الطوارئ.

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