اتصالات النواب: حزمة القرارات التاريخية للرئيس السيسي تعكس شعوره بنبض الشارع وتدعم المواطن

ثمن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حزمة القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف، والتي تضمنت توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص، من خلال زيادة علاوة غلاء المعيشة فضلا عن زيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنسبة 15 % .

مؤكدا ان هذا القرارات التاريخية تؤكد انحياز الرئيس الواضح لدعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله مشيرا أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي صدرت في عهد الرئيس السيسي غير مسبوقة واليوم يأتي الرئيس بحزمة جديدة من القرارات في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اجمع بهدف تحسين الاحوال والاوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، برغم التحديات التي تواجهها الدولة خلال تلك المرحلة.



وأشار بدوي في بيان له اليوم ان الرئيس السيسي يشعر بأمال والآم المواطن ويحرص دائما على الاستجابة لمطالبهم قدر المستطاع، مؤكدا أن حزمة القارات التاريخية التي صدرت اليوم شملت سائر الفئات بدءا من العاملين في الجهاز الإدارى بالدولة والقطاع الخاص ومرورا بأصحاب المعاشات ونهاية بالفلاحين والمزارعين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات الاقساط المستحقة عليهم لصالح هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.

وأشاد بدوي بقرار الرئيس بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، مشيرا ان هذا القرار أثلج صدور الوسط الصحفي بأسره، مؤكدا إيمان القيادة السياسية بدور الإعلام الوطني، في تنمية الوعى وتجاوز التحديات.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة قرارات جديدة للحماية الاجتماعية، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم، لافتتاح مشروعات حياة كريمة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.