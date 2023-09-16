عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول في الجيش الأمريكي: تصدير الأسلحة الكورية الشمالية لروسيا لن تحدث فرقًا

صدى البلد

قال قائد الجيش الأميركي، لدى وصوله إلى النرويج لحضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي التي بدأت السبت وستركز على كوريا الشمالية، إن كوريا الشمالية قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من الذخائر المدفعية للحرب في أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقا كبيرا. 

وقال الجنرال في الجيش الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الاجتماع الأخير في روسيا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يدفع كوريا الشمالية إلى تقديم قذائف مدفعية من عيار 152 ملم تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى موسكو.. لكنه قال إنه لم يتضح بعد عددهم أو متى.

وحول "هل سيكون هناك فرق كبير؟ قال ميلي للصحفيين المسافرين معه: متشكك في ذلك، وقال إنه على الرغم من أنه لا يريد التقليل من أهمية المساعدات المتعلقة بالأسلحة، إلا أنه "يشك في أنها ستكون حاسمة".

وتوقعت حكومات وخبراء أجانب أن يقوم كيم على الأرجح بتزويد روسيا بالذخيرة مقابل الحصول على أسلحة أو تكنولوجيا متقدمة من روسيا.

ويجتمع ميلي ورؤساء الدفاع الآخرون من دول الناتو في منطقة هولمينكولين لمناقشة دعم أوكرانيا وقضايا الدفاع الإقليمية الأخرى. ومن هناك، سيحضر ميلي الاجتماع الشهري لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا يوم الثلاثاء. وهذه المجموعة، التي يقودها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هي المنتدى الدولي الرئيسي لحشد الدعم العسكري لأوكرانيا.

كوريا الشمالية أوكرانيا الذخائر روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

رسميا.. أول طعن على إنتخابات نادي الزمالك

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

أذربيجان تعترض طائرة بدون طيار أرمينية في المنطقة الحدودية

أرتا سولار يباغت الزمالك بالهدف الأول في بدابة الشوط الثاني

الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية في العام الدراسي الجديد.. بالتواريخ والأرقام

محدش هيمنعنا نغير حياة أهالينا.. الرئيس يعلن مفاجآت سارة للمصريين.. ويعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الرائد في الدوري السعودي

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال .. اذهب للطبيب فورا عند ظهور هذه الأعراض| تدمر الخصوبة

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

فيديو

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

ابتعد عن 1900 جنيه.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

حريق الجزائر .. نيران بغابات الساكت وإخلاء المنطقة من السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ