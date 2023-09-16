مسؤول في الجيش الأمريكي: تصدير الأسلحة الكورية الشمالية لروسيا لن تحدث فرقًا

قال قائد الجيش الأميركي، لدى وصوله إلى النرويج لحضور اجتماعات حلف شمال الأطلسي التي بدأت السبت وستركز على كوريا الشمالية، إن كوريا الشمالية قد تكون قادرة على تعزيز إمدادات روسيا من الذخائر المدفعية للحرب في أوكرانيا، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقا كبيرا.

وقال الجنرال في الجيش الأمريكي مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الاجتماع الأخير في روسيا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحتمل أن يدفع كوريا الشمالية إلى تقديم قذائف مدفعية من عيار 152 ملم تعود إلى الحقبة السوفيتية إلى موسكو.. لكنه قال إنه لم يتضح بعد عددهم أو متى.

وحول "هل سيكون هناك فرق كبير؟ قال ميلي للصحفيين المسافرين معه: متشكك في ذلك، وقال إنه على الرغم من أنه لا يريد التقليل من أهمية المساعدات المتعلقة بالأسلحة، إلا أنه "يشك في أنها ستكون حاسمة".

وتوقعت حكومات وخبراء أجانب أن يقوم كيم على الأرجح بتزويد روسيا بالذخيرة مقابل الحصول على أسلحة أو تكنولوجيا متقدمة من روسيا.

ويجتمع ميلي ورؤساء الدفاع الآخرون من دول الناتو في منطقة هولمينكولين لمناقشة دعم أوكرانيا وقضايا الدفاع الإقليمية الأخرى. ومن هناك، سيحضر ميلي الاجتماع الشهري لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا يوم الثلاثاء. وهذه المجموعة، التي يقودها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هي المنتدى الدولي الرئيسي لحشد الدعم العسكري لأوكرانيا.