جامعة الوادي الجديد تشارك في البرنامج التدريبي «مساواة الإعاقة»

شارك مركز دعم ذوي الإعاقة بجامعة الوادى الجديد في البرنامج التدريبي بعنوان (مساواة الإعاقة) الذي نظمته هيئة الأميدست الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة حلم للتدريب والاستشارات في مجال الإعاقة، وقالت الدكتورة أسماء محمد عيد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة إن البرنامج التدريبى يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الوادي الجديد والهيئة الأمريكية والخاصة بمشروع إنشاء وتطوير مركز لذوي الإعاقة.



وأضافت أن البرنامج التدريبي يشمل ٥ مراحل ويهدف إلى تأهيل وإعداد مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة وتنوع المادة العلمية بما يتناسب مع ظروف الإعاقات المختلفة للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.