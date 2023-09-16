شفافية وثقة.. مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يتحدث مع الشعب المصري بقدر من الاحترام

علق أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على جولة الرئيس السيسي بمحافظة بني سويف، وقرارات الرئيس السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وقال أحمد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي يتحدث مع شعبه بقدر كبير من التقدير والاحترام وببساطة".

وتابع أحمد زايد: "الرئيس السيسي واحد من الشعب ويتحدّث مع أهله بود وتشاركية".

وأكمل أحمد زايد: "الرئيس السيسي يدرك المعاناة الاقتصادية التي يعيش فيها الشعب المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية".

ولفت أحمد زايد: "الإنسان المصري صبور ويتحمل كثيرا، ونجد تواجد علاقة وطيدة بين الشعب والرئيس السيسي وهذه العلاقة قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة".

وتابع أحمد زايد: "الرئيس السيسي يتحدث بقدر كبيرمن الشفافية"، مضيفًا:"إحنا كلنا في مركب واحدة".