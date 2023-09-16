عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شفافية وثقة.. مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يتحدث مع الشعب المصري بقدر من الاحترام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، على جولة الرئيس السيسي بمحافظة بني سويف، وقرارات الرئيس السيسي اليوم برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

 

الحاجة جملات لـ السيسي: كان نفسي أشوفك وربنا نولهالي.. وهكذا وصفت الرئيس

نظرة لأحوالنا.. نقيب الصحفيين عن قرار السيسي بزيادة البدل: خطوة إيجابية

 

وقال أحمد زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي يتحدث مع شعبه بقدر كبير من التقدير والاحترام وببساطة".

 

وتابع أحمد زايد: "الرئيس السيسي واحد من الشعب ويتحدّث مع أهله بود وتشاركية".

 

وأكمل أحمد زايد: "الرئيس السيسي يدرك المعاناة الاقتصادية التي يعيش فيها الشعب المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية".

 

ولفت أحمد زايد: "الإنسان المصري صبور ويتحمل كثيرا، ونجد تواجد علاقة وطيدة بين الشعب والرئيس السيسي وهذه العلاقة قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة".

 

وتابع أحمد زايد: "الرئيس السيسي يتحدث بقدر كبيرمن الشفافية"، مضيفًا:"إحنا كلنا في مركب واحدة".

السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

ترشيحاتنا

مصرية أمريكية .. البطاقة الشخصية لـ زوجة محمود حجازي | خاص

بعد إلغاء تعيين مفتشي الوكالة.. إيران ترد على اتهامات الطاقة الذرية

الجثث بدأت تتحلل.. المسماري: الوضع سييء جدا في المناطق المنكوبة بدرنة.. فيديو

أحمد موسى: صور حفاوة المصريين بالسيسي في بني سويف تضايق أعداء مصر

النائب العام يعلن انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي

رسائل مؤثرة من النائب العام الجديد إلى نظيره المنتهية ولايته.. نص الكلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ