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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحاجة جمالات لـ السيسي: كان نفسي أشوفك وربنا نولهالي.. وهكذا وصفت الرئيس

الرئيس السيسي والحاجة
الرئيس السيسي والحاجة جملات

قالت الحاجة جمالات، التي نادت على الرئيس السيسي اليوم السبت، خلال زيارته إلى بني سويف، “كنت جاية زيارة عند بنتي علشان أشوفه (الرئيس السيسي)، كان نفسي أشوفه من زمان وأقابله وأتصور معاه”.

وأضافت الحاجة جمالات (86 عاما)، من كفر جمعة مركز ببا، أنا "ندهت عليه، قالي أطلعلك قولته: لأ... أنا هنزلك.

الحاجة جمالات، اسم على مسمى لأن صفاتها مناسبة للاسم ويشبهان بعضهما البعض، واستطاعت الحاجة جمالات أن تسرق الكاميرا من الجميع خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بني سويف.

وأكملت الحاجة جمالات في تصريحاتها إلى "صدى البلد": "عندي ولد واحد وخمس بنات، كلهم متعلمين ومتوظفين، وزوجي متوفى من 6 أشهر، وكان بيخدم في الشرطة".

وعن حديثها إلى الرئيس السيسي، قالت الحاجة جمالات: "قولتله أنا بحبك وكان نفسي من زمان أشوفك وأتصور معاك، وربنا نولني اللي في بالي، علشان صلة الرحم والقلب سليم".

وبسؤالها عن الرئيس السيسي قالت الحاجة جمالات: أخلاقه حلوة وابن ناس، وكلنا بنحبه. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى بني سويف، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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