تحذير عاجل لمستخدمي واتساب WhatsApp في الإمارات | تفاصيل

كشفت تقارير إماراتية عن انتشار رسائل احتيالية على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp تستهدف المستخدمين عن طريق خداعهم بإرسال "إشعارًا قانونيًا" من "البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب تقرير من صحيفة Khaleej Times فإن تم تحذير مستخدمي واتساب في الإمارات من مستند مزيف يتم إرساله إلى المستخدمين يزعم أنه "إشعار قانوني" من “البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة”، وذلك لخداع المستخدمين والاحتيال على أموالهم عبر التطبيق.

وفقا للصحيفة فإن الوثيقة المزيفة تحتوي على بعض الأخطاء الإملائية والنحوية الواضحة كما لا تتبع تنسيقًا واحدًا، حيث تقول : "عذرًا، عزيزي العميل، سيتم تجميد حسابك البنكي (الصراف الآلي، الخصم، بطاقات الائتمان) لبعض الأسباب الأمنية، (والتحقق من جميع التفاصيل الصحيحة الخاصة بك) وإلا سيتم تعليق حسابك بشكل دائم". كما توفر أيضًا رقم اتصال ويحتوي على توقيع وختم مع خطأ إملائي آخر.

تقول الصحيفة إن مثل هذه الحيل تحدث في بعض الأحيان، حيث ينتحل المقرصنون شخصية السلطات الإماراتية ويحاولون استرداد التفاصيل المصرفية للضحايا.

وثيقة مزيفة يتم إرسالها لمستخدمي واتساب

وتمكنت شرطة رأس الخيمة الإماراتية مؤخراً من تعقب عصابة من المحتالين يعتقد أنها قامت بسرقة مبالغ مالية ضخمة من الحسابات المصرفية الخاصة بالمقيمين.

وقالت الشرطة يوم الخميس إن 7 متهمين أجانب من داخل وخارج البلاد اعتقلوا لصلتهم بعملية الاحتيال.

وأوضحت الشرطة أن العصابة كانت تتظاهر بأنها ممثلو بنك وتتواصل مع الأشخاص عبر مكالمات هاتفية أو رسائل واتساب مزيفة، بعد ذلك، يطلبون من الأشخاص الكشف عن التفاصيل المصرفية بالقول إنه سيتم حظر حساباتهم إذا لم يتم تقديم البيانات.

وشددت السلطات على أن البنوك لا تطلب من العملاء الكشف عن معلوماتهم الشخصية عبر الرسائل النصية القصيرة أو الواتساب أو رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية بحجة تحديث الحسابات، وفي حالة مواجهة مثل هذه الأنشطة المشبوهة، نصحت السلطات بضرورة الإبلاغ على الفور.