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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجيب ساويرس يكشف تفاصيل اعتزامه طلب ترخيص بنك رقمي بمصر .. فيديو

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس، تفاصيل اعتزامه التقدم بطلب لترخيص بنك رقمي في مصر.

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وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "البنوك الرقمية أصبحت منافس قوي للبنوك التقليدية، وهي عبارة عن أن كل العمليات المالية والبنكية تتم عن طريق الهاتف ولا يستلزم الذهاب للبنك".

وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس،: "التحويلات والسحب والدفع وكل شيء يكون بشكل إلكتروني وعدد الموظفين في البنك يكون قليل جدا".

وأشار رجل الأعمال نجيب ساويرس،: "عملية الاقتراض تكون أونلاين وتكون أسرع بكثير من العملية التقليدية، وتكلفة الموافقة على القرض تكون قليلة، والفكرة ناجحة في أمريكا، ومن الجيد التفكير".

 

ملتقى التوظيف


وتحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن ملتقى التوظيف، قائلاك "هناك وظائف كثيرة جدا، وهناك رغبة لدى عدد كبير من الشباب للحصول على وظيفة"، موضحا: "المشكلة في طالب الوظيفة أن ييأس بسرعة ولا يستطيع طرق كل الأبواب".

 

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، : "الملتقى بدون مقابل، ويذهب الشاب للتقدم للوظيفة وتكون الشركات موجودة"، لافته: "من 4 آلاف وظيفة يتم شغل 90% من الوظائف"، موضحا: "ملتقيات التوظيف تعطي أملا للشباب العطلان اللي قاعد في البيت، اللي ممكن ينحرف أو يستشيخ ويروح لسكة المخدرات لو ما لقاش فرصة عمل مناسبة".

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