نجيب ساويرس: يارب وقف حرب السودان وأوكرانيا

شارك نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتب: “‏يا رب … وقف حرب السودان ووقف حرب اوكرانيا و انصر شعوبهم و ساعد بلدنا علي تجاوز ازمتها”.

وكشف رجل الأعمال، نجيب ساويرس ، تفاصيل مقابلته بـ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والتي استمرت لنصف ساعة، ووصفها بأنها "كانت جيدة" وتم التواصل من خلال مترجم؛ ثم قام رئيس كوريا بدعوته للعشاء.



وقال ساويرس، خلال حوار تليفزيوني، إنه أول رجل أعمال يقابل زعيم كوريا الشمالية، مضيفا: “فوجئت بعد اللقاء بدعوة كيم جونج لي لتناول العشاء، وهو أمر لم يقم به زعيم كوريا الشمالية في حياته”.



ما بخافش

وأكد أنه لم يخشَ إجراء المقابلة مع رئيس كوريا الشمالية قائلاً: "أنا مبخفش لو بخاف كنت لا أذهب إلى هناك أصلاً".



وأضاف: "جلسنا على العشاء ما يقارب من ساعتين ونصف، وانبهرت بشخصية كيم جونج أون وذكائه غير العادي، وتركيز غير تقليدي.