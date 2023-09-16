رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. هتظهر خلال ساعات هنا

تعلن جامعة الأزهر، خلال ساعات، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023، والذي ينتظره طلاب الثانوية الأزهرية، على أحر من الجمر، في هذه الآونة، منتظرين قبولهم في كليات جامعة الأزهر المختلفة، سواء من طلاب القسم العلمي أو القسم الأدبي.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وتتيح الجامعة، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023؛ بعد إعلان النتيجة مباشرة، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول على الرابط ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها.

كما ستعلن جامعة الأزهر، نسب القبول بكليات الجامعة، والحد الأدنى للقبول علمي وأدبي بنين وبنات.

ويمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 من هنا

موعد نتيجة تنسيق الأزهر

ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر، ظهر غدا الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023، رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023.

وتعقد جامعة الأزهر، في الثانية من ظهر غد الأحد، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023 وتتابع المؤتمر جميع وسائل الإعلام، وسيكون هناك بث مباشر لفعاليات المؤتمر على صفحات التواصل الاجتماعي.

تنسيق الأزهر

كانت جامعة الأزهر، قد فتحت الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية، الناجحين في الدورين الأول والثاني، من أجل تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2023.

صورة امتحانات الثانوية الأزهرية

وسجل جميع الطلاب، الرغبات إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكتروني، من الأقسام الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية».

توقعات تنسيق الأزهر 2023

وكانت نتيجة تنسيق الأزهر العام الماضي على النحو التالي:

كليات طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%.

كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %.

كليات طب بنين وبنات أسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %.

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %.

كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%.

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %.

كلية هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.

كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77 %.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92 % .

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر، من الطلاب الجُدد المرشحين للالتحاق بكليات الجامعة هذا العام 2023-2024، فهي كالتالي:



1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية منها.

2- أصل شهادة الميلاد مميكنة حديثة بها الرقم الثلاثي للطالب + 3 صور ضوئية منها.

3- بطاقة (6 جند) من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

4- نموذج (2 جند) من مديرية الأمن التابع لها الطالب.

5- (6) صور شخصية حديثة 4×6 ويكتب الطالب اسمه كاملًا على كل صورة.

6- (3) صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

7- بطاقة ترشيح الطالب للكلية من موقع بوابة الحكومة المصرية + 3 صور ضوئية منها.

8- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق.



ونبهت الجامعة على أن يحتفظ الطالب بصور هذه الأوراق بعد تقديم ملفه.