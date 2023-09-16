عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني يطالب بفتح ملف العامرية للغزل والنسيج

النائب خالد شلبي
النائب خالد شلبي

طالب النائب خالد شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بفتح ملف شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، والتي تعاني من الإهمال والتردي الشديد بسبب عدد من القرارات الإدارية الخاطئة والفاشلة والتي لا تنم مطلقا عن وجود تخطيط سليم للاستفادة من هذا الصرح العملاق في مجال صناعة الغزل والنسيج.

أشار النائب خالد شلبي إلى أن القيادة السياسية حاولت كثيرا التدخل عبر توفير الدعم والتمويل اللازم للشركة على أمل إصلاح أوضاع الشركة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ باعتبار الشركة إحدى الصروح العملاقة في مجال صناعة الغزل والنسيج، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب الاخفاق غير المسبوق لإدارات الشركة المتعاقبة في إعادة تطوير الشركة ووقف نزيف الخسائر المتتالية.

شفافية وثقة.. مدير مكتبة الإسكندرية: السيسي يتحدث مع الشعب المصري بقدر من الاحترام

وأضاف أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، رغم إقالته منذ عامين بسبب فشله في إدارة شركة غزل المحلة، فهل شركة العامرية ملاذا للفاشلين أو ترضية للعاطلين، مؤكدا أن الشركة مش "طابونة" ولكنها شركة عريقة تمتلك أصولا بالملايين وعمالة فنية مدربة ومجهزة بجميع الآلات والمعدات اللازمة التي تؤهلها لتأخذ موقعها في صدارة شركات الغزل في مصر، في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الإنتاج وتعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

وتساءل النائب خالد شلبي عن كميات المال العام المهدر بالشركة، وإلى متى سيظل القطاع العام  ينزف بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب، وخاصة أن مصر كانت من الدول المتقدمة ولها الصدارة عالميا في مجال الغزل والنسيج.

ولفت شلبي إلى إعداد دراسة شاملة حول أوجه القصور وفرص التطوير الخاصة بالشركة وسيتم تقديمها في ملف كامل مع طلب إحاطة عاجل حول ملف الشركة وتطويرها والخسائر الفادحة التي تتكبدها، والمسئولين عن تلك الخسائر، فور عودة مجلس النواب إلى عمله خلال أكتوبر المقبل.

وتعد شركة مصر العامرية إحدى الشركات المتخصصة فى الغزل والنسيج والمفروشات، ومملوكة بنسبة 100% لبنك مصر، وتقع على مساحات شاسعة بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

الاسكندرية الخسائر الفادحة الغزل والنسيج القيادة السياسية القطاع العام المال العام حزب مستقبل وطن شركة العامرية شركة غزل المحلة خالد شلبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

ترشيحاتنا

بعد قرارات السيسي | رئيس تضامن النواب يوجّه رسالة مهمة للمواطنين

رئيس اتحاد عمال مصر يشيد بقرارات السيسي : الاستفادة تعمّ كل الموظفين

أحمد موسى: الحد الأدنى للأجور في 2011 كان 112 جنيها وأصبح 4000

رئيس التحالف الوطني يكشف موعد تطبيق قرارات الرئيس

عدد حالات تسمم مخيف.. إجراء عاجل من الصحة الليبية بشأن مياه درنة

ليست السن.. ترامب يكشف مشكلة بايدن الحقيقية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

فيديو

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ