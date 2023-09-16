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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين : استبعاد هذه الفئات من الدستور يثري الحوار الوطني

الكاتب عماد الدين
الكاتب عماد الدين حسين

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 أبريل 2022 هو صاحب فكرة الحوار الوطني وأطلق الدعوة للحوار، وتحدث عنها مرات عدة.

 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الداعم الأكبر للحوار الوطني، دائمًا يتحدث عنه، وفي مؤتمر الشباب علق على مداخلة محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وقال "أي توصيات هتوصلي هوافق عليها فورًا".

 


وأوضح عماد الدين، أن كلام الرئيس السيسي، يعني أن الحوار الوطني عمل حالة حقيقية في المجتمع، ونقاش سياسي حقيقي، والناس أصبحت تتفق حتى على الاختلاف، ورغم وجود بعض الأصوات الزاعقة والشاردة، لكن كتلة أساسية تتحدث بمنطق وعقل.

 


وأردف: "مع استبعاد القوى الإرهابية والقوى غير المعترفة بالدستور، يمكن التناقش، والمشاكل لن تنتهي بين يوم وليلة، لكن دعم وتشجيع الحوار الوطني مفيد للجميع".
 

السيسي الكاتب عماد الدين حسين الإعلامي محمد الباز الحوار الوطني الرئيس السيسي محمود فوزى

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