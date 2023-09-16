أهداه مسبحة.. مواطن: دعوت الرئيس السيسي من «بلكونة منزلي» وقالي «طالع لك»

كشف عادل فكري عبد العليم، المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله بقرية "سدس الأمراء" ف محافظة بني سويف، اليوم السبت، تفاصيل وكواليس زيارة الرئيس السيسي له بمنزله خلال تواجده بالقرية.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، :"كنت في قمة سعادتي، ومفاجأة سعيدة جدًا، فبالصدفة قررت أن أدعوه لمنزلي من البلكونة، حيث كان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي، خلال تفقده مساكن الإسكان الاجتماعي، فقلت له: اتفضل عندنا يا ريس، فابتسم وقالي: حاضر طالع لك، ودعوته للغداء معنا، ولكنه قال: أنت اللي تتغدى معانا، ومقدرش أكسف سعادته، وده شرف عظيم لينا".

وأشار إلى أنه توجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عما يقدمه للقرية ومركز ببا في بني سويف، بفضل مبادرة حياة كريمة.

وواصل: "إنسان خلوق، وفوجئت بقبوله الدعوة، وتلبيتها، وقررت إهدائه المسبحة الخاصة بي، هي حاجة بسيطة، ولكنها قيمة، والرئيس السيسي قبلها، وقال دي حاجة جميلة".