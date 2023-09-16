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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرارات السيسي | رئيس تضامن النواب يوجّه رسالة مهمة للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي قيادة سياسية وطنية وأب وإنسان بدأ لقاءه في بني سويف بتعزية المواطنين ثم اعلان القرارات الداعمة للمواطنين، موضحا أن قرارات الرئيس السيسي تخفف المعاناة عن الأسرة المصرية.

وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الرئيس السيسي بذل جهد وطني مخلص وعلى المواطنين الحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات السابقة، متابعا: "الرئيس السيسي قال أن صوت المصريين يصل لمسامعه ويقدر حجم المعاناة التي تواجه الأسرة المصرية، وما يحدث يدل على أن القيادة السياسية تسمع نبض المواطن لحظة بلحظة".

 

وتابع: القيادة السياسية تواجه الشعب بمعايشة كل الصعوبات والتحديات واحنا كمان بما رأيته في بني سويف أقول للرئيس السيسي الشعب المصري مقدر لكل الجهود المبذولة في المرحلة السابقة، والشعب واعي بكل التحديات ويقابل كل الضغوط ولديه عقيده وإيمان أننا في الاتجاه الصحيح".
 

الرئيس السيسي عبد الهادى القصبى مجلس النواب الاعلامي عمرو خليل المصريين الأسرة المصرية

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