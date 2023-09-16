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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسى: الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى مُشجعة على الاستمرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي:  كانت إرادتنا لتحقيق حالة مماثلة على المستوى السياسي، إيمانا مني بأن حيوية الشعب المصري بكافة مكوناته، هو إضافة إيجابية للدولة المصرية وثرائها وقدرتها على الابتكار والإبداع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح عدة مشروعات في محافظة بني سويف، اليوم السبت، على شاشة إكسترا نيوز:"ومن هذا الإيمان بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة أطلقت دعوتي للحوار الوطني وهي التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، والتي كانت الحزمة الأولى من مخرجاته، مشجعة على الاستمرار فيه".

وتابع الرئيس السيسي : "كانت استجابتي فورية لمخرجاته، وأصدرت توجيهاتي بدراستها، ووضع آليات لتنفيذها والبدء في تفعيل تلك الآليات".

 

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