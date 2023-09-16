الرئيس السيسي يوجه الشكر للمواطنين على تحملهم الظروف الصعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الذي انعقد بمحافظة بني سويف بمدينة سدس: " لو فيه فرصة أكبر من كده مش هتاخر عليكوا" .

وأضاف : " احنا بنحاول تخفيف ما أمكن عن التحدي والصعوبات التي يعيش فيها المواطنين" .

وأشاد بموقف المصريين مقدار تحملمهم الظروف الصعبة قائلا: " تحملكم فيه جبر خاطر كبير جدا ليه".

وطمأن الرئيس السيسي المواطنين قائلا : "أنا عارف إن الظروف صعبة، احنا مش سايبين حاجه نقدر نعملها ومبنعملهاش".



وتابع: احنا بنبذل جهد كبير عشان ندخل كميات كبيرة من الأراضي الزراعية فخلال سنتين ثلاثة ب ٣ أو ٤ مليون فدان، وتم البدء في هذا البرنامج من ٣ سنوات، غير برنامج الريف المصري الذي يمثل حوالي مليون ونصف فدان.

واسترسل قائلا: وتم العمل على التوسع في الأراضي الزراعية الآخرى للمساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب.