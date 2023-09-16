الحاجة جمالات عن لقائها بالرئيس: «قلت له أنت غالي عليا وعايزاك منصور»

كشفت الحاجة جمالات، كواليس لقائها بالرئيس السيسي خلال زيارته إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، اليوم، قائلة: "قلت للرئيس السيسي، أنا بحبك يا ريس، وأنت غالي علينا قوي، وفرحانة إني شوفتك النهاردة في بلدنا، والرئيس حب على راسي وقبلني".

وأضافت الحاجة جمالات، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الرئيس السيسي بادر بسؤالها عن أي طلبات لها، وردت قائلة: قلت له عايزاك تبقى منصور على كل من يعاديك، وطلبي عند ربنا، لكن أنا عايزة بنتي تتوظف".

وعبرت الحاجة جمالات، عن سعادتها بالتطوير الذي شهدته قرية سدس الأمراء، مختتمة: كل حاجة بقت حلوة في بلدنا سدس الأمراء، وربنا يحافظ على مصر وأولادها".