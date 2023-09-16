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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاجة جمالات عن لقائها بالرئيس: «قلت له أنت غالي عليا وعايزاك منصور»

الحاجة جمالات
الحاجة جمالات

كشفت الحاجة جمالات، كواليس لقائها بالرئيس السيسي خلال زيارته إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، اليوم، قائلة: "قلت للرئيس السيسي، أنا بحبك يا ريس، وأنت غالي علينا قوي، وفرحانة إني شوفتك النهاردة في بلدنا، والرئيس حب على راسي وقبلني".

وأضافت الحاجة جمالات، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن الرئيس السيسي بادر بسؤالها عن أي طلبات لها، وردت قائلة: قلت له عايزاك تبقى منصور على كل من يعاديك، وطلبي عند ربنا، لكن أنا عايزة بنتي تتوظف".

وعبرت الحاجة جمالات، عن سعادتها بالتطوير الذي شهدته قرية سدس الأمراء، مختتمة: كل حاجة بقت حلوة في بلدنا سدس الأمراء، وربنا يحافظ على مصر وأولادها".

الحاجة جمالات السيسي بني سويف الاعلامي عمرو خليل مصر

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