نقيب الزراعيين: القرارات الاستثنائية للرئيس السيسي انتصار للفلاح المصري

ثمن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، قرارات الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، إن هذا القرار يمثل انتصارا للفلاح المصري، وخاصة صغار المزارعين، حيث كان بعضهم يعاني من فوائد القروض من البنك الزراعي المصري، ولكن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته تخفف الحمل عن الكثير منهم.

ونوه بأن القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، تخدم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة تخدم المزارع المصري بشكل كبير.

وشدد الدكتور سيد خليفة على أن مشروعات حياة كريمة تخدم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مصر أضافت خلال عامين من 3 لـ 4 مليون فدان.