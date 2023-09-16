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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجيب ساويرس: أنا أغنى من محمد صلاح.. والمقارنة بينا مالهاش معنى| فيديو

محمد صلاح ونجيب ساويرس
محمد صلاح ونجيب ساويرس

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه على علاقة وطيدة بنجم نادي ليفربول محمد صلاح، قائلا: "أعرفه عن قرب".

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وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أخلاق محمد صلاح فوق مستوى العقل، ويراعي دينه ووطنه، فضلا عن تواضعه وذكاءه".

وأوضح رجل الأعمال نجيب ساويرس،: "أنا أغنى من محمد صلاح، وكله من فضل ربنا، والمقارنة بينا على السوشيال ميديا مالهاش معني".


ملتقى التوظيف

وتحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن ملتقى التوظيف، قائلا: "هناك وظائف كثيرة جدا، وهناك رغبة لدى عدد كبير من الشباب للحصول على وظيفة"، موضحا: "المشكلة في طالب الوظيفة أنه ييأس بسرعة، ولا يستطيع طرق كل الأبواب".

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، : "الملتقى بدون مقابل، ويذهب الشاب للتقدم للوظيفة وتكون الشركات موجودة"، لافتا إلى أنه: "من 4 آلاف وظيفة يتم شغل 90% من الوظائف، فملتقيات التوظيف تعطي أملا للشباب العطلان اللي قاعد في البيت، اللي ممكن ينحرف أو يستشيخ ويروح لسكة المخدرات لو مالقاش فرصة عمل مناسبة".

نجيب ساويرس رجل الأعمال نجيب ساويرس برنامج حضرة المواطن محمد صلاح ليفربول

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