نجيب ساويرس: أنا أغنى من محمد صلاح.. والمقارنة بينا مالهاش معنى| فيديو

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه على علاقة وطيدة بنجم نادي ليفربول محمد صلاح، قائلا: "أعرفه عن قرب".

وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أخلاق محمد صلاح فوق مستوى العقل، ويراعي دينه ووطنه، فضلا عن تواضعه وذكاءه".

وأوضح رجل الأعمال نجيب ساويرس،: "أنا أغنى من محمد صلاح، وكله من فضل ربنا، والمقارنة بينا على السوشيال ميديا مالهاش معني".



ملتقى التوظيف

وتحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن ملتقى التوظيف، قائلا: "هناك وظائف كثيرة جدا، وهناك رغبة لدى عدد كبير من الشباب للحصول على وظيفة"، موضحا: "المشكلة في طالب الوظيفة أنه ييأس بسرعة، ولا يستطيع طرق كل الأبواب".

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، : "الملتقى بدون مقابل، ويذهب الشاب للتقدم للوظيفة وتكون الشركات موجودة"، لافتا إلى أنه: "من 4 آلاف وظيفة يتم شغل 90% من الوظائف، فملتقيات التوظيف تعطي أملا للشباب العطلان اللي قاعد في البيت، اللي ممكن ينحرف أو يستشيخ ويروح لسكة المخدرات لو مالقاش فرصة عمل مناسبة".