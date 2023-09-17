البلشي: زيادة بدل التكنولوجيا يعكس اهتمام القيادة السياسية بأحوال الصحفيين

أشاد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرارات الرئيس السيسي والتي تضمنت زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "قرار بدل التكنولوجيا يعكس اهتمام القيادة السياسية بأحوال الصحفيين.. أي إجراء يهدف لرفع الأعباء عن المواطنين شيء جيد خاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وأضاف خالد البلشي: "هذا القرار فيه أكثر من بُعد، وهو أنه لأول مرة يأتي قرار زيادة البدل من رئيس الجمهورية.. قرار الرئيس السيسي الخاص بالبدل، رسالة تقدير لنا، وتأكيد أن الرئيس السيسي ينظر لأحوال الصحفيين".

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن "الرئيس السيسي تحدث عن أعضاء النقابة المقيدين وجزء كبير من الأعضاء المقيدين لا يحصلون على بدل ونأمل أن يتم تطبيق صرف البدل على كل الأعضاء المقيدين".