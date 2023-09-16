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نقيب الصحفيين: تعيين المؤقتين في الجرائد القومية مطلب رئيسي لنا| فيديو

خالد البلشي
خالد البلشي

أكد خالد البلشي  نقيب الصحفيين، أن هناك قطاع كبير من المؤقتين داخل الصحف القومية، ويعملون منذ سنوات طويلة، ولم يتم تعيينهم.

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وقال البلشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تعيين المؤقتين في الصحف القومية مطلب رئيسي لنا، وما نشهده حاليا بزيادة بدل الصحفيين؛ أمر يفتح باب الأمل لتنفيذ العديد من المطالب الأخرى".

وأضاف خالد البلشي: "نامل أن يتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية، وهؤلاء صحفيين حقيقيين متواجدين في المؤسسات القومية ولم يتم تعيينهم".

وأوضح خالد البلشي: "أولويتنا تعيين الزملاء المؤقتين في الصحف القومية، بعد سنوات طويلة قضوها في المهنة".

وواصل خالد البلشي حديثه: "الرئيس السيسي تحدث عن أعضاء النقابة المقيدين، وجزء كبير من الأعضاء المقيدين لا يحصلون على بدل، ونأمل أن يتم تطبيق صرف البدل على كل الأعضاء المقيدين".

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