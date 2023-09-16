نقيب الصحفيين: تعيين المؤقتين في الجرائد القومية مطلب رئيسي لنا| فيديو

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن هناك قطاع كبير من المؤقتين داخل الصحف القومية، ويعملون منذ سنوات طويلة، ولم يتم تعيينهم.

وقال البلشي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "تعيين المؤقتين في الصحف القومية مطلب رئيسي لنا، وما نشهده حاليا بزيادة بدل الصحفيين؛ أمر يفتح باب الأمل لتنفيذ العديد من المطالب الأخرى".

وأضاف خالد البلشي: "نامل أن يتم تعيين المؤقتين في الصحف القومية، وهؤلاء صحفيين حقيقيين متواجدين في المؤسسات القومية ولم يتم تعيينهم".

وأوضح خالد البلشي: "أولويتنا تعيين الزملاء المؤقتين في الصحف القومية، بعد سنوات طويلة قضوها في المهنة".

وواصل خالد البلشي حديثه: "الرئيس السيسي تحدث عن أعضاء النقابة المقيدين، وجزء كبير من الأعضاء المقيدين لا يحصلون على بدل، ونأمل أن يتم تطبيق صرف البدل على كل الأعضاء المقيدين".