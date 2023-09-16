نقيب الصحفيين : نطالب كل المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

علق خالد البلشي نقيب الصحفيين، على قرار الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وقال البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نطالب المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه على الصحفيين".

وأضاف" زيادة البدل تكون مهمة للصحفيين من أجل مساندتهم ويشكل البدل جزء كبير من دخلهم".

وتابع" نتواصل مع الحكومة من أجل التعرف على تفاصيل تطبيق قرار الرئيس السيسي اليوم".

واكمل" الرئيس السيسي تحدث عن أعضاء النقابة المقيدين وجزء كبير من الأعضاء المقيدين لا يحصلون على بدل ونأمل أن يتم تطبيق صرف البدل على كل الأعضاء المقيدين ".

ولفت خالد البلشي:" اولويتنا تعيين الزملاء تحت التدريب في الصحف القومية بعد سنوات طويلة قضوها في المهنة".