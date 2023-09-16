عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الصحفيين : نطالب كل المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور

خالد البلشي
خالد البلشي

علق خالد البلشي نقيب الصحفيين، على قرار الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

 

نقيب الصحفيين : قرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا يخفف أعباءنا الاقتصادية.. فيديو

نقيب الصحفيين: الأمل الكبير ننتظر قرار الرئيس السيسي بتعيين المؤقتين بالصحف القومية

وقال  البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نطالب المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه على الصحفيين".

 

وأضاف" زيادة البدل تكون مهمة للصحفيين من أجل مساندتهم ويشكل البدل جزء كبير من دخلهم".

وتابع" نتواصل مع الحكومة من أجل التعرف على تفاصيل تطبيق قرار الرئيس السيسي اليوم".

واكمل" الرئيس السيسي تحدث عن أعضاء النقابة المقيدين وجزء كبير من الأعضاء المقيدين لا يحصلون على بدل ونأمل أن يتم تطبيق صرف البدل على كل الأعضاء المقيدين ".

ولفت خالد البلشي:" اولويتنا تعيين الزملاء تحت التدريب في الصحف القومية بعد سنوات طويلة قضوها في المهنة".

الصحفيين نقيب الصحفيين السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

ليس إعصار دانيال.. مفاجأة صادمة في سبب كارثة مدينة درنة

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص

ترشيحاتنا

روش هشانا.. الطائفة اليهودية تحتفل برأس السنة في مصر للمرة الأولى منذ 70 عاما

موازنة النواب: برامج الإصلاح تدعم صرف الحزم الاجتماعية للمواطنين.. وتعزز صلابة الاقتصاد

يونيدو تساعد الاقتصادات النامية على إنشاء مجمعات صناعية بيئية أكثر استدامة

أهداه مسبحة.. مواطن: دعوت الرئيس السيسي من «بلكونة منزلي» وقالي «طالع لك»

فرنسا تدعو إلى التضامن مع إيطاليا والتعبئة في الاتحاد الأوروبي لهذا السبب

نقيب الزراعيين: القرارات الاستثنائية للرئيس السيسي انتصار للفلاح المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

دانتيل محتشم.. شاهد فستان زوجة الفنان محمود حجازى

فيديو

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ