نقيب الصحفيين: الأمل الكبير ننتظر قرار الرئيس السيسي بتعيين المؤقتين بالصحف القومية

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتمنى التطبيق الحرفي للقرار حتى يشمل جميع الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين بما فيهم المعاشات.



وأكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن هناك مطالب أخرى للنقابة منها حسم ملف المؤقتين في الصحف القومية إلى جانب ملفات أخرى مثل المعتقلين والحبس في قضايا النشر.



ولفت إلى أن هناك مؤقتين في الصحف القومية ينتظرون التعيين، بعدما تجاوز بعضهم 10 سنوات عمل دون تعيين، مشددا على أنه يجب إعادة الإعتبار للصحافة القومية .



وأوضح أن البدل يشكل جزء كبير جدا من دخل الصحفيين وربما بعضهم يعتمد عليه فقط، لافتا إلى أنه يتمنى للصحافة أن تستعيد مكانتها عند المصريين.



وشدد على أن يجب تثمين هذه القرارات والتي تأتي للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين، موضحا أنها جاءت في إطار الاستجابة لبعض مطالب الصحفيين في الحوار الوطني.