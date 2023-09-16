أحمد موسى: صور حفاوة المصريين بالسيسي في بني سويف تضايق أعداء مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في محافظة بني سويف اليوم، ولقائه مع أهالي القرى، والقرارات التي اتخذها لدعم المواطن اقتصاديا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شعب مصر كله أهل كر،م وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي اليوم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يسعى إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين في مختلف محافظات الجمهورية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "رئيس الجمهورية يجوب المحافظات؛ للاطمئنان على تنفيذ المشروعات التنموية لمصلحة المواطن ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: “صور حفاوة المصريين بالرئيس السيسي في بني سويف تضايق أعداء مصر”.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنا فرحان وسعيد بما رأيته اليوم، الرئيس السيسي دخل منزل أسرة مصرية بسيطة، وجلس معهم، واستمع لهم، واحتضن أبناء رب الأسرة".