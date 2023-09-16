نورت الصعيد ياريس.. أحمد موسى: أهالينا في بني سويف استقبلوا السيسي بحفاوة

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الرئيس السيسي في محافظة بني سويف اليوم، ولقائه مع أهالي القرى، والقرارات التي اتخذها لدعم المواطن اقتصاديا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نورت الصعيد يا ريس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"هما دول شعب مصر اللي بيحبوا القائد"، مضيفا: "ربنا يحمي الرئيس السيسي، وكل المصريين في بني سويف استقبلوا الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" رأينا فئات مختلفة من الشعب المصري في بني سويف يستقبلون الرئيس السيسي بحفاوة، وجميعهم وجهوا الشكر والتقدير للرئيس السيسي".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "كنا رايحين للضياع، وبعد كرم ربنا والرئيس السيسي؛ رجعنا وأصبحنا دولة ".