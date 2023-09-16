عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرارات الرئيس السيسي.. بشرى لـ القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات| فيديو

المرتبات
المرتبات

كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور، بعد قرارات الرئيس السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

txt

محدش هيمنعنا نغير حياة أهالينا| الرئيس يعلن مفاجآت سارة للمصريين.. ويعلق لأول مرة على أزمة الكهرباء

txt

اتحاد عمال مصر عن زيارة الرئيس السيسي بني سويف: رسالة للعالم أجمع.. فيديو

وقال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "من الطبيعي أن يأخذ القطاع الخاص مبادرة خاصة بعد قرارات الرئيس السيسي".

وأضاف: "القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف أنه ليس هناك بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة"، موضحا أن: “قرارات الرئيس السيسي أحرجتني كعضو للمجلس القومي للأجور ممثلا للقطاع الخاص”.

وواصل،: "عندما ترفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه؛ فهذه القرارات تجعل القطاع الخاص محرجا".

ونوه علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بأ،: "رفع الدولة للحد الأدنى للأجور، يجعل القطاع الخاص مضطرا أيضا لرفع الأجور"، مؤكدا أن: "قرارات الرئيس السيسي ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة ولقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا".

السيسي الرئيس السيسي الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور القيادة السياسية القطاع الخاص زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

لأول مرة في تاريخه| رقم سلبي غير مسبوق لـ الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

16 مليون مواطن.. موعد تطبيق قرارات السيسي برفع المرتبات والمعاشات

نورت الصعيد ياريس.. أحمد موسى: أهالينا في بني سويف استقبلوا السيسي بحفاوة

أحمد موسى: الرئيس السيسي أعاد الحياة للقرى بعد تنفيذ مشروعات حياة كريمة

الفرح في أمريكا.. محمود حجازي يكشف موعد ومكان حفل زفافه| خاص

نقيب الصحفيين : قرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا يخفف أعباءنا الاقتصادية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجى على تخطف الأنظار بفستان ارتدته روجينا

استعدادا للمدارس .. طريقة عمل اللانشون بدون لحوم

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

ميريهان حسين تظهر بإطلالة أنيقة على البحر| صور

فيديو

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

قرار عاجل من التموين وبشرى لأصحاب البطاقات

6 إجراءات من التعليم تخص العام الدراسي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ