بعد قرارات الرئيس السيسي.. بشرى لـ القطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات| فيديو

كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور، بعد قرارات الرئيس السيسي اليوم، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة.

وقال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "من الطبيعي أن يأخذ القطاع الخاص مبادرة خاصة بعد قرارات الرئيس السيسي".

وأضاف: "القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف أنه ليس هناك بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة"، موضحا أن: “قرارات الرئيس السيسي أحرجتني كعضو للمجلس القومي للأجور ممثلا للقطاع الخاص”.

وواصل،: "عندما ترفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه؛ فهذه القرارات تجعل القطاع الخاص محرجا".

ونوه علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بأ،: "رفع الدولة للحد الأدنى للأجور، يجعل القطاع الخاص مضطرا أيضا لرفع الأجور"، مؤكدا أن: "قرارات الرئيس السيسي ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة ولقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا".