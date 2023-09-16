محدش هيمنعنا نغير حياة أهالينا.. الرئيس يعلن مفاجآت سارة للمصريين.. ويعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، صباح اليوم، وأجرى الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع مجموعة من أهالي محافظة بني سويف على هامش زيارته.



واحتشد العديد من أهالي محافظة بني سويف ترحيبا بالرئيس السيسي أثناء زياته لقرية سدس الأمراء.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مهمة خلال زيارته لقرية سدس الأمراء في بني سويف، أعلن فيها توجيه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ عدد من القرارات ومنها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.



السيسي يقدم العزاء لأهالي بني سويف في أبناء المتوفين خلال الإعصار بليبيا

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا وكان ذلك خلال زيارته لمحافظة بني سويف.



السيسي يلبي دعوة سيدة مصرية ويزور منزلها في بني سويف |شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث استجاب الرئيس السيسي لطلب سيدة مصرية، وتوجه لزيارتها في مسكنهم، أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء.



السيسي من بني سويف: رغم الظروف الصعبة محدش أبدا هيمنعنا نغير حياة أهالينا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته محافظة بني سويف: "رغم كل الظروف الصعبة محدش أبدا هيمنعنا نغير حياة أهالينا".



الأب الحنون.. الرئيس السيسي يقبل رأس طفلة بكت عند رؤيته| شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى محافظة بني سويف، وقرية سدس الأمراء، وقام الرئيس السيسي بتقبيل رأس طفلة صغير خلال تفقده الأهالي.



السيسي: أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية بسبب الأزمة الاقتصادية ولن ندخرا جهدا لتخفيفها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمة المصرية قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات في بني سويف، إنه يقدر حجم المعاناة التي تعيشها الأسرة المصرية في المعيشة.



عارف إن الظروف صعبة .. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمصريين|فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "موقف المصريين مُقدر جدًا وفيه جبر خاطر.. جبر ليا أنا شخصيًا"، متابعًا: “أنا عارف إن الظروف صعبة بس احنا بنبذل مجهود”.



السيسي: استجبت فورا لنتائج الحوار الوطني ووجهت بتنفيذها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ من الإيمان الصادق وقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره”.



السيسي : زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300

قرر الرئيس السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلا من 300، بالإضافة إلى زيادة الحد الادنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلا من 3500، لكافة العاملين بالجهاز الإداري.



السيسي: مضاعفة المنحة لأصحاب المعاشات والمستفيدين لتصبح 600 جنيه لـ11 مليون مواطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة بني سويف، انه قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي:

أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.



مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

قال الرئيس السيسي: نستهدف توفير فرص عمل وتوفير إنتاج من الاراضي الزراعية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، متابعا:" إحنا بنستورد بالدولار وبنبيع بالجنيه".



السيسي: ربنا سترها معانا ومبنعملش حاجة وحشة وأشكر المصريين على التحمل ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بها ١٠ ملايين سيارة ، موضحا :" مطلوب أن حضرتك تخش أي محطة تلاقي احتياجك من البنزين والسولار والغاز ".



السيسي: حياة كريمة خير دليل على أن المواطن البسيط المستفيد الأول من التنمية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» خير دليل على أن المواطن البسيط من الفئات الأكثر احتياجًا هو المستفيد الأول من عوائد التنمية والإصلاح الاقتصادي.



الرئيس السيسي: أرض مصر الطيبة مبتدأ التاريخ وستكون منطلق المستقبل بالعزيمة والإرادة

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ يقينه راسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار.