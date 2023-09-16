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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي: مضاعفة المنحة لأصحاب المعاشات والمستفيدين لتصبح 600 جنيه لـ11 مليون مواطن

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمدينة بني سويف، انه قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ ما يلي:


أولا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.


ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح ٤٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٥٠٠ جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهاز الاداري وفقا لمناطق الاستحقاق.


ثالثا: رفع الحد الداني اللإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥% وذلك من ستة وثلاثون الف جنيه إلى خمسة واربعين الف جنيه لكافة العاملسن بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة ١٥% لأصحاب المعاشات وبإجمالي خمسة ملايين اسرة.


خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ بإجمالي ١١ مليون مواطن.


سادسا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوحيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذلك الشأن للموازنة العامة للدولة.

 

سابعا: قيام البنك الزراعي المصري لإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد  الطبيعيين المتعسرين مع البنك قبل أول يناير ٢٠٢٢.


ثامنا: إعفاء المتعسرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.

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