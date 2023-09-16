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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: ربنا سترها معانا ومبنعملش حاجة وحشة وأشكر المصريين على التحمل ..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بها ١٠ ملايين سيارة ، موضحا :" مطلوب أن حضرتك تخش أي محطة تلاقي احتياجك من  البنزين والسولار والغاز ".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال افتتاحه عددا من المشروعات في بني سويف :" عددنا ١٠٥ مليون وبنستضيف ٩ مليون مواطن وبفضل الله مستوعبينهم وربنا سبحانه وتعالى سترها معانا على المستوى الشخصي ".

وأردف : بشكركم على الصبر والتحمل وربنا يعينا كلنا ، ومبنعملش حاجة وحشة .

تشهد محافظة بني سويف ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت.

ومن بين هذه المشروعات المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، والذي أقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال تجهيز والفرش، كما أنه يتكون من ثلاثة طوابق "أرضي- ثاني- علوي".

يشمل المشروع الخدمي مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن وكذلك وحدة محلية ومكتب تموين، وأيضًا شهر عقاري.

ويهدف ذلك المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة وكذلك مميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

 

https://www.youtube.com/live/BCb57yVdUhM?si=ZUyr7q1VaQ-GV7m7

البنزين والسولار الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنجازات المبادرة الرئاسية

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