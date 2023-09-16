مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

قال الرئيس السيسي: نستهدف توفير فرص عمل وتوفير إنتاج من الاراضي الزراعية، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، متابعا:" إحنا بنستورد بالدولار وبنبيع بالجنيه".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، :"كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته تصبح كبيرة للغاية، متابعا:" موضوع الكهرباء هتكلم معاكوا بصراحة أنا مش متعود أخبي عليكم حاجة".

وأضاف:" لدينا محطات كهرباء قادرة على توفير احتياجات الشعب من الكهرباء وبزيادة، بس إحنا عاملين موازنة لتوفير الغاز والبترول على رقم معين، ونتيجة الأزمة الاقتصادية، شهدت الأسعار ارتفاعا بشكل كبير".

واسترسل:" نحن نشهد أزمة اقتصادية عالمية ولها تأثير كبير..ومن فضل ربنا إننا بننتج غاز.. لو مكنش عندنا انتاج غاز كانت المشكلة هتبقى كبيرة".