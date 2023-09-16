نقيب الصحفيين : قرار الرئيس بزيادة بدل التكنولوجيا يخفف أعباءنا الاقتصادية.. فيديو

علق خالد البلشى، نقيب الصحفيين، على قرار الرئيس السيسي الخاص بزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين.

وقال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "قرار الرئيس السيسي مهم لنا كصحفيين"، لافتا: "أي إجراء يهدف لرفع الأعباء عن المواطنين شيء جيد خاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة".

وأضاف خالد البلشى، نقيب الصحفيين،: "القرار يخفف أعباء الأزمة الاقتصادية الطاحنة على الصحفي ويشكل خطوة إيجابية"، مشيرا: "نحن أمام توجيه رئاسي لزيادة البدل وهذا التوجيه يأتي في إطار مطالب عامة".

وتابع خالد البلشى، نقيب الصحفيين،: "هذا التوجيه يتعلق بجميع أعضاء النقابة"، مشددا على ضرورة التطبيق الحرفي للقرار بحيث يشمل جميع الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين لأن ذلك سيخفف جانب كبير ممن تجاوزا سن الـ 60 عاما.

