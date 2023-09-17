كواليس مثيرة بشأن ابتعاد زيزو عن المشاركة مع الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس مثيرة بشأن ابتعاد أحمد سيد زيزو، عن المشاركة مع الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن السبب الحقيقي وراء غياب زيزو عن المباريات ليس بسبب الإصابة مثلما أعلن الزمالك ولكن لأنه حصل على أكثر من وعد بالحصول على كامل مستحقاته كبديل عن رحيله إلى الشباب السعودي.

وتابع حتحوت، أن زيزو اجتمع مع الإدارة الحالية للزمالك، والتقى كذلك بالمرشحين في انتخابات الإدارة، ومع رجال أعمال، ولكنه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن.

وأفاد حتحوت، أن يوم 28 أغسطس، ذكر برنامج (الماتش) أن زيزو يدرس رفض المشاركة مع الفريق في الموسم الجديد إلا بعد الحصول على مستحقاته كاملة، وقبل انتهاء معسكر المنتخب الأخير، الذي كان زيزو ضمن قائمته، تواصل وكيله مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأبلغهما بأن اللاعب لن يشارك في المباريات قبل الحصول على مستحقاته.

وأكد حتحوت، إن ما يعلمه (الماتش) أن زيزو لن يظهر في أي مباراة للزمالك قبل الحصول على مستحقاته الكاملة (وهي عبارة عن 50% سابقة + 25% مقدم الموسم الجديد).