عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس مثيرة بشأن ابتعاد زيزو عن المشاركة مع الزمالك

زيزو
زيزو

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس مثيرة بشأن ابتعاد أحمد سيد زيزو، عن المشاركة مع الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن السبب الحقيقي وراء غياب زيزو عن المباريات ليس بسبب الإصابة مثلما أعلن الزمالك ولكن لأنه حصل على أكثر من وعد بالحصول على كامل مستحقاته كبديل عن رحيله إلى الشباب السعودي.

وتابع حتحوت، أن زيزو اجتمع مع الإدارة الحالية للزمالك، والتقى كذلك بالمرشحين في انتخابات الإدارة، ومع رجال أعمال، ولكنه لم يحصل على مستحقاته حتى الآن.

وأفاد حتحوت، أن يوم 28 أغسطس، ذكر برنامج (الماتش) أن زيزو يدرس رفض المشاركة مع الفريق في الموسم الجديد إلا بعد الحصول على مستحقاته كاملة، وقبل انتهاء معسكر المنتخب الأخير، الذي كان زيزو ضمن قائمته، تواصل وكيله مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، وأبلغهما بأن اللاعب لن يشارك في المباريات قبل الحصول على مستحقاته.

وأكد حتحوت، إن ما يعلمه (الماتش) أن زيزو لن يظهر في أي مباراة للزمالك قبل الحصول على مستحقاته الكاملة (وهي عبارة عن 50% سابقة + 25% مقدم الموسم الجديد).

هاني حتحوت الزمالك زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

منح وعلاوات وإعفاء ضريبي| 8 هدايا من الرئيس السيسي للشعب المصري.. وبشرى للمعاشات ومحدودي الدخل

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

لو موظف حكومي أو خاص|اعرف مرتبك هيزيد كام ومفاجأة من القومي للأجور

قرار عاجل بشأن أول يوم دراسة في جميع مدارس الجمهورية

600 جنيه علاوة غلاء المعيشة.. شروط وموعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

عقب خسارة السوبر الإفريقي| شوبير يعلن رحيل ثلاثي الأهلي قبل إغلاق سوق الانتقالات.. تفاصيل

4000 جنيه لهذه الفئات.. السيسي يقرر زيادة المرتبات والمعاشات.. اعرف هتقبض كام

ترشيحاتنا

الرادار أثبتها.. الأمن يكشف حقيقة تظلم مواطن من مخالفات سيارته

رئيس الزمالك السابق: عماد البناني أهلاوي.. وأطالب بالتحقيق في بيع إمام عاشور

مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبد العاطي العبيدي

هدي النبي في التخفيف عن الناس ومراعاة أحوالهم.. تعرف عليه

رؤوف جاسر مهاجما مرتضي منصور: الأسوء في تاريخ نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 مشروبات لعلاج الأرق

طريقة عمل كبسة اللحم بالزبيب والخضار

بملابس ملفتة.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة جديدة| صور

مصرية أمريكية.. معلومات لا يعرفها أحد عن زوجة محمود حجازي | خاص

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات.. 8 قرارات من الرئيس السيسي لتحسين معيشة المواطنين «فيديوجراف»

بدون زي عسكري.. ظهور غامض للجنرال سيرجي سوروفيكين بمسجد بالجزائر

تقلبات عنيفة.. موقف مصر من اقتراب عاصفة التنين المدمرة

فوق سطوح بيتها.. فنانة مصرية تحتفل بزفافها على الطريقة القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ