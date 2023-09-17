سبب حاسم لاستمرار فشل الهجوم المضاد الأوكراني.. وتحذير كبير للناتو

حذر رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو من نقص الذخائر الحربية في الحلف معتبرا الأمر غير جيد للحلف في هذه الفترة الصعبة التي تشهد فيها أوروبا أكبر حرب منذ الحرب العالمية الثانية مرورا بالطبع بحروب البلقان في تسعينيات القرن العشرين، وفق ما ذكرت صحف بريطانية.



حول سبب مشكلة الذخيرة الحربية، ذكر باور بعد اجتماع لوزراء دفاع الحلف في أوسلو "أسعار العتاد والذخائر ترتفع بشدة. نحن ندفع في الوقت الحالي المزيد مقابل الكمية نفسها بالضبط".

وأضاف "يعني هذا أننا لا نستطيع ضمان أن تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي فعلا إلى مزيد من الأمن".

ودعا باور القطاع الخاص إلى مزيد من الاستثمار في قطاع الدفاع لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وطالب صناديق التقاعد والبنوك على التوقف عن وصف الاستثمارات الدفاعية بأنها غير أخلاقية.

وقال "الاستقرار على المدى الطويل يسبق، في الأولوية، الأرباح على المدى القصير. وكما رأينا في أوكرانيا فإن الحرب هي حدث مجتمعي برمته"، ولفت إلى أن "40 بالمئة من الاقتصاد الأوكراني تبخر في أيام الحرب الأولى، وكان معظم ذلك أموال القطاع الخاص، وقد اختفت تلك الأموال"، وفقا لرويترز.

ولفت إلى صعوبة الحرب الأوكرانية وتأخر الهجوم المضاد والمتمثل في الكمية الضخمة المزروعة من الألغام.

ولفت إلى أن أكثر من 10 كيلومترات، أي 5 أو 6 ألغام في المتر المربع الواحد. ولهذا أوكرانيا تتقدم بشكل ضعيف بين 200 و300 متر في كل يوم وقد يكون تقدمها أقل من ذلك.