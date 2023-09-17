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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث ضخم اليوم.. أوكرانيا تشل الحركة الجوية في روسيا.. ماذا يحدث؟

حرب أوكرانيا أثرت
حرب أوكرانيا أثرت على روسيا

قالت روسيا إنها أحبطت هجوما أوكرانيا منسقا على شبه جزيرة القرم في وقت مبكر اليوم الأحد، في حين استهدفت طائرات مسيرة موسكو أيضا، مما أدى إلى تعطيل الحركة الجوية في العاصمة وتسبب في حريق في مستودع نفط في جنوب غرب البلاد، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وشنت أوكرانيا في الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم  ومنشآت أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، سعيا لتقويض جهود موسكو الحربية في المنطقة الحيوية.

وتزايدت أيضًا الهجمات في عمق روسيا، بعيدًا عن الخطوط الأمامية، حيث قال رئيس بلدية موسكو إنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار على الأقل في منطقة العاصمة في وقت مبكر من يوم الأحد.

 

وفي مقال رأي، حث أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن الأوكراني، حلفاء كييف على تسريع تسليم الأسلحة، قائلا إن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

وكتب دانيلوف في موقع "أوكرينسكا برافدا" الإخباري: "على سبيل المثال، فإن الإزالة الكاملة أو الجزئية لأسطول البحر الأسود الروسي، وهي مهمة قابلة للتنفيذ، يجب أن تسرع بشكل كبير عملية بحث روسيا عن مخرج من الحرب المستمرة".

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ما لا يقل عن ست طائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم من اتجاهات مختلفة.

 

ولم يذكر التقرير الخاص بتطبيق تيليجرام للمراسلة ما إذا كانت هناك أي أضرار أو ضحايا في شبه الجزيرة، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في خطوة لاقت إدانة واسعة النطاق في عام 2014، قبل ثماني سنوات من حرب موسكو الكاملة.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على تليجرام، إنه في منطقة موسكو، تم تدمير طائرة بدون طيار فوق منطقة إيسترا وأخرى فوق منطقة رامنسكي، مضيفًا أنه لم تقع إصابات أو أضرار بسبب حطام الطائرة بدون طيار.

 

وقالت وكالات الأنباء الروسية الرسمية إن ما لا يقل عن 30 رحلة جوية أُجلت وأُلغيت ست رحلات في المطارات الرئيسية في موسكو، وهي خطوة متكررة من قبل سلطات الطيران خلال ضربات الطائرات بدون طيار.

قال حاكم إقليمي في جنوب غرب روسيا، إن طائرة أوكرانية بدون طيار دمرت مستودعا للنفط في وقت مبكر من يوم الأحد، مما أدى إلى نشوب حريق في خزان وقود تم إخماده لاحقا.

وقال حاكم منطقة أوريول، أندريه كليتشكوف: "لم تقع إصابات، جميع خدمات الطوارئ تعمل في أراضي المنشأة".

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