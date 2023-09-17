وكيل خارجية الشيوخ: خطاب الرئيس السيسي حمل رسائل طمأنة وبث الأمل للمصريين

وصف الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات، بالحديث الذي حمل رسائل طمأنة وأمل وتفاؤل لجميع أبناء الشعب المصري.

وقال "السادات" فى بيان صحفى له : خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف يؤكد أنه يشعر بالمواطنين وينحاز للبسطاء ولديه رؤية كاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية" مضيفا: "كل كلمة خرجت من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة رسالة لبث الطمأنينة لدي المواطنين".

وبشأن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسى، وصف عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، هذه القرارات بالداعمة للمواطن بشكل مباشر تعد خطوة في طريق التنمية المستدامة.

ودعا "السادات" الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى والتي شملت حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه ، و زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25% ، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.