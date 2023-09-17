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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تسليم 35 مركب صيد مجاناً للصيادين بقرية الشخلوبة.. صور

توزيع مراكب صيد
توزيع مراكب صيد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تسليم 35 مركب صيد جديداً مطابقاً للمواصفات، مجانًا. 

وتم توزيع المراكب على الصيادين في قرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي سالم، لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع جمعية الشفاء للأبحاث الطبية، وسيتم التواصل مع الصيادين مستقبلاً لإجراء الصيانة اللازمة للمراكب أو إصلاح أي عطل قد يطرأ على مركب الصيد مجاناً.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجد جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والسيد فرحات، شيخ الصيادين بالشخلوبة، وعدد من الصيادين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سبق تسليم 48 مركب صيد في شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة "بر أمان، بالتعاون بين المحافظة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

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الأسر الأكثر احتياجا الجمعيات التعاونية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين شيخ الصيادين محافظ كفر الشيخ مركز سيدي سالم مركب الصيد نيفين القباج وزيرة التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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