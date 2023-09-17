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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم: الرئيس السيسي يضع المعلم في مقدمة اهتماماته

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احتفلت كلية التربية جامعة الإسكندرية بتخريج الدفعة 53 من طلاب الكلية، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وقيادات التربية والتعليم بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، وأولياء أمور الطلاب.

 

وفي كلمته أكد الدكتور رضا حجازي،  ضرورة التطوير المستمر للمعلم، والاستفادة من مصادر المعرفة الكثيرة لتطوير العملية التعليمية، وأكد أن الوزارة تنشد معلما ينتج المعلومات والبيانات، وليس معلما يلقن المعلومات للطلاب، وذلك لخلق مايسمى  "بالتعليم المنتج للإبداع"، وأشار حجازي إلى أن الرئيس يضع المعلم المصري في مقدمة اهتماماته من خلال طرح مسابقة تعيين 30 ألف معلم كل عام، مضيفاً أن هناك عدة آليات محددة يتم بناءً عليها اختيار المعلمين الجدد وهي التخصص الأكاديمي، والتخصص التربوي، والثقافة العامة للمعلم، ومدي إلمامه بالتكنولوجيا، وإجادة إحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، واجتياز اختبارات اللياقة البدنية، مؤكداً أن هناك مسابقات ستعلن قريبا، وفي نهاية كلمته أكد حجازي أنه لا يوجد تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلم.

 

   فيما هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، أولياء الأمور وشكرهم على عظيم جهدهم مع أبنائهم خلال سنوات الدراسة وحتى التخرج كما شكر كل من شارك في العملية التعليمية خلال سنوات الدراسة بالكلية من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالكلية على دعمهم وتفانيهم و إخلاصهم، وأكد قنصوة أن الدولة المصرية تشهد حاليا مرحلة البناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن المعلم المصري يعد حجر الأساس في بناء الدولة المصرية، وأشار أن المعلمين هم أصحاب الفضل لكافة القيادات المتواجدة اليوم، حيث أثروا القيم التي نحيا بها إلى اليوم، وأكد قنصوة على قيمة المعرفة، موجهاً النصيحة للطلاب بضرورة امتلاكها لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعاهم أن يكونوا سفراء لوطنهم ولجامعتهم وكليتهم أينما كانوا وأن يسعوا جاهدين لنقل صورة مشرفة عن جامعتهم التي تخرجوا فيها.

 

    فيما قدم اللواء محمد الشريف، التهنئة لجميع الخريجين وذويهم متمنياً لهم المزيد من النجاح، مؤكداً حرص الدولة في  ظل توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة على تقديم كامل الدعم والرعاية للمعلم المصري، وأكد المحافظ  أن كلية التربية تعد من أهم الكليات، لدورهم فى إعداد النشء من المهندسين والأطباء وكافة المهن الأخرى، مشيراً أن مهنة المعلم هي مهنة سامية وهم رسل هذه الأمة.

 

فيما أكد الدكتور محمد أنور أن هذا اليوم يعد محفلا عظيما، يجب على الجميع أن يفخروا بانتمائهم إلى هذه الجامعة العريقة التي تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، وتوجه د. أنور بالتهنئة للطلاب  وأوصاهم باستكمال المسيرة في طريق العلم، وأن يكونوا أمناء في حمل رسالتهم ونقلها للأجيال القادمة وان يبذلوا أقصى ما لديهم في خدمة وطنهم، لأنهم يعدوا قادة المستقبل وعلماؤه، وأشار إلى دور الكلية وما تقدمه من خدمات تربوية واجتماعية ومجتمعية تسهم في بناء مجتمع متحضر متوج بمكارم الأخلاق.

 

   وكانت فعاليات الاحتفالية بطابور قد بدأت بطابور عرض للخريجين ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وَفي نهاية الاحتفالية ادي الطلاب حلف القسم لخريجي الدفعة ال 53 لطلاب كلية التربية جامعة الإسكندرية.

الاسكندرية التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العملية التعلمية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعيين 30 ألف معلم جامعة الإسكندرية عميد كلية التربية

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