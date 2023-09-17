محافظ الإسكندرية: حملات لتحقيق الانضباط والتأكد من صلاحية المواد الغذائية

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات العامة وكافة المنشآت، استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط وإزالة الإشغالات والتأكد من صلاحية المواد الغذائية حرصا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم.



وأسفرت الحملة التي قام بها حي ثان المنتزه عن تغريم المحال التجارية المخالفة بقيمة 30 ألف جنيه غرامات فورية وتحرير 4 محاضر عدم حمل العاملين شهادات صحية و 20 محضرا لمنشآت لم تعلن عن الأسعار و 7 محاضر لمنشآت لعدم اتخاذ إجراءات اشتراطات الوقاية من الحريق و 8 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت و 14 إنذارا لمحلات باستيفاء شروط التراخيص و5 إنذارات بيئة وإعدام كمية من السلع الغذائية "حلوى" لاختلاف الخواص الطبيعية لها والتحفظ على 85 حالة إشغال متنوعة تعرقل حركة السير بالطرق العامة.

وقامت الإدارات المختصة بحي الجمرك، بتحرير 7 محاضر صحة ومحضرين تموين وتحصيل مبلغ 11 ألف جنيه غرامة فورية والتحفظ على 105 علب سجائر مجهولة المصدر وسحب 2 عينة غذائية لبيان صلاحيتها للاستهلاك.