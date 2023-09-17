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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حياة كريمة: نوفر كل الوسائل التعليمية الحديثة لتطوير وتأهيل الطلاب|فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت الدكتورة لميس مكي نائب رئيس القطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة، أن  الصعيد كان يعاني من عدم وجود الطرق الممهدة فضلاً عن توافر الخدمات التعليمية، و ذلك سبباً رئيساً في تسرب الأبناء من المدارس، لافتة إلى أن مبادرة "حياة كريمة" بذلت مجهودات كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال بناء المدارس ورفع كفاءتها مع زيادة عدد الفصول إلى جانب من هذه المدارس بخدمات الإنترنت فائقة السرعة.

 

وأضافت لميس مكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن   مبادرة "حياة كريمة" بذلت مجهودات كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال بناء المدارس ورفع كفاءتها مع زيادة عدد الفصول إلى جانب من هذه المدارس بخدمات الإنترنت فائقة السرعة. 

 

"حياة كريمة" تسعى لتطوير الطلاب والعملية التعليمية

وأشارت  نائب رئيس القطاع الميداني بمؤسسة حياة كريمة إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تقوم بها مؤسسة “حياة كريمة” من أجل توعية المواطنين بأهمية التعليم، مثل مبادرة «التوكاتسو» لإدخال نموذج التعليم الياباني وتستهدف المعلم والطالب، فضلا عن مبادرة «التعليم حياة».

 

وتابعت لميس مكي، أنه جرى إمداد المدارس بمعامل الحاسب الآلي فضلا عن تدريب الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدة توفير كل الوسائل التعليمية الحديثة بالمعامل وتشغيل كل خطوط الإنترنت بها، مشيرة إلى أن “حياة كريمة” تسعى لتطوير الطلاب والعملية التعليمية.

 

 

حياة كريمة الصعيد الخدمات التعليمية المدارس خدمات الانترنت

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